Unfälle : Deutlich weniger Verunglückte in MV im Straßenverkehr

In keinem anderen Bundesland ist die Zahl der Verunglückten im Straßenverkehr im ersten Halbjahr 2020 prozentual so stark zurückgegangen wie in Mecklenburg-Vorpommern. Die Zahl sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 25,7 Prozent auf 2378 Geschädigte, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Dahinter liegen den Angaben zufolge Bremen mit einem Rückgang von 24,8 und Bayern mit 21,3 Prozent. Im Nordosten starben demnach zwischen Januar und Juni 28 Menschen im Straßenverkehr, 14 weniger als noch im Vorjahreszeitraum.

Avatar_prignitzer von dpa

21. August 2020, 12:32 Uhr