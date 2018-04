Film : Deutsch-österreichisches Filmdrama eröffnet Filmkunstfest MV

Zum 28. Mal wird am 1. Mai in Schwerin das Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern eröffnet. Mit rund 18 500 Besuchern gehört es zu den größten Publikumsfestivals im Osten.

von dpa

19. April 2018, 06:58 Uhr

Das deutsch-österreichische Filmdrama «Styx» von Regisseur Wolfgang Fischer wird das 28. Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern am 1. Mai in Schwerin eröffnen. Erzählt wird eine hochaktuelle Geschichte, wie die Organisatoren des größten Filmfestivals im Nordosten mitteilten. Eine Frau gerät in ihrem Segelboot auf hoher See in ein Unwetter und muss um ihr Leben kämpfen. Kurz danach wird die erfahrene Notärztin mit einem überfüllten Flüchtlingsboot konfrontiert, und sie versucht, Hilfe zu organisieren. Der Film läuft auch im Wettbewerb, in dem traditionell zehn deutschsprachige Spielfilme um den Hauptpreis, den «Fliegenden Ochsen» konkurrieren. Die Auszeichnung ist mit 10 000 Euro dotiert.

Während der Eröffnungsgala wird der «Wir-Vielfaltspreis» der überparteilichen Initiative «Wir. Erfolg braucht Vielfalt» vergeben. Die Filmemacherinnen Johanna Huth und Julia Gechter erhalten in diesem Jahr die mit 1000 Euro dotierte Ehrung für ihren Dokumentarfilm «Nach Parchim». Er erzählt die Schicksale des neunjährigen Moner aus Syrien und der 91-jährigen Ulla, die mit 19 Jahren aus Ostpreußen geflohen war.

Das Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern dauert bis zum 6. Mai. Neben dem Spielfilmwettbewerb gibt es auch Wettbewerbe für Kurz- und Dokumentarfilme. Ein wichtiger Preisträger steht bereits fest: Schauspieler Henry Hübchen erhält bei einer Gala am 5. Mai den Ehrenpreis «Goldener Ochse» für sein Lebenswerk. Beim Filmkunstfest soll eine Auswahl von Filmen mit Henry Hübchen gezeigt werden, darunter «Kundschafter des Friedens» (2017), «Alles auf Zucker!» (2004), «Whisky mit Wodka» (2009), «Jakob der Lügner» (1975) und als Weltpremiere Andreas Kleinerts neuer Film «Spätwerk».