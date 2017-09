Verkehr : Deutsch-polnischer Bus-Streit: IHK fordert Einigung

Im wochenlangen Streit um den grenzübergreifenden Busverkehr auf der Insel Usedom hat die IHK Neubrandenburg beide Seiten zu einer außergerichtlichen Einigung aufgefordert. Man sollte nicht auf eine rechtliche Entscheidung warten, erklärte ein IHK-Sprecher am Rande eines Wirtschaftsforums in Stettin (Szczecin) am Dienstagabend. Große Hoffnungen setze man in den Ex-Geschäftsführer der Kommunalgemeinschaft Pomerania, Peter Heise, der zwar im Ruhestand, aber als eine Art Schlichter von allen Seiten als Gesprächspartner akzeptiert sei.