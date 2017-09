Bahn : Deutsche Bahn plant Behandlungsanlage für IC und ICE

vergrößern 1 von 1 Foto: Gero Breloer 1 von 1

28.Sep.2017

Stralsund (dpa/mv) – Die Deutsche Bahn will möglicherweise Stralsund zu einem Drehkreuz bei der Wartung von Fernzügen machen. Das Unternehmen plant den Bau einer Abstell- und Behandlungsanlage, in der moderne IC- und ICE-Reisezüge gesäubert, gewartet und auf die nächste Fahrt vorbereitet werden sollen. Geplant sei auf dem etwa 3 Hektar großen Gelände des Güterbahnhofs der Bau von sieben Abstellgleisen mit jeweils 350 Meter Länge sowie einem insgesamt 380 Meter langes Ausziehgleis. Das Projekt sei noch in einer frühen Planungsphase, könnte aber Investitionen in einem unteren zweistelligen Millionenbereich bedeuten, sagte die Leiterin Infrastruktur und Anlagentechnik des DB Fernverkehrs, Lydia Müller, am Donnerstag. Die Bahn wollte am Donnerstagabend die Pläne in Stralsund vorstellen. Die Bürger sollten frühzeitig in die Planungen einbezogen werden.