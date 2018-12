Handball : Deutsche Handballer bestreiten WM-Testspiel gegen Polen

von dpa

12. Dezember 2018, 01:36 Uhr

Die deutschen Handballer bestreiten heute Abend ihr erstes Testspiel vor der Heim-Weltmeisterschaft im Januar. In der Rostocker Stadthalle trifft die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop auf Polen. Für den Bundestrainer dient diese Partie nicht nur der taktischen Feinarbeit, sondern auch der Sichtung seines Personals. Bis zum WM-Eröffnungsspiel am 10. Januar in Berlin gegen eine gesamtkoreanische Auswahl muss Prokop 16 Akteure in seinen WM-Kader berufen. Nach dem Spiel gegen die Polen kommt die DHB-Auswahl am 28. Dezember zum WM-Lehrgang in Barsinghausen wieder zusammen.