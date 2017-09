Buntes : Deutschlands bester Barkeeper in Fleesensee gesucht

vergrößern 1 von 1 Foto: Marc Tirl 1 von 1

Göhren-Lebbin (dpa/mv) - Die deutsche Cocktail-Meisterschaft in Göhren-Lebbin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) geht am heutigen Dienstag ins Finale. Die 25 besten Barkeeper Deutschlands ermitteln im dortigen Schlosshotel Fleesensee ihren Meister. Die Teilnehmer aus allen Bundesländern haben sich nach Angaben der Deutschen Barkeeper Union in vier Regionalmeisterschaften - Nord, Süd, Ost und West - für die 33. Auflage des Wettbewerbs qualifiziert. Sie mixen im Wettbewerb ihre eigenen Cocktails sowie einen vorgegebenen Drink. Kriterien bei der Suche nach Deutschlands bestem Barkeeper sind etwa Geschwindigkeit, Sorgfalt und der beste Geschmack.

