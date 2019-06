Forschung : DFG-Jahrestagung beginnt mit Preisverleihung

Mit der Verleihung des Communicator-Preises der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) beginnt am Montagabend in Rostock die Jahresversammlung der größten Organisation für Forschungsförderung Deutschlands. Am Dienstag wird auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu der dreitägigen Veranstaltung erwartet, teilte die DFG mit. Im Mittelpunkt der Versammlung stehe die Wahl des oder der neuen Präsidentin, hieß es. Amtsinhaber Peter Strohschneider scheide turnusgemäß aus dem Amt.

von dpa

01. Juli 2019, 00:48 Uhr

Den mit 50 000 Euro dotierten Communicatorpreis erhält den Angaben zufolge Professorin Katharina Anna Zweig von der TU Kaiserslautern. Sie soll damit für engagierte und vielseitige Kommunikation zu ethischen, politischen und gesellschaftlichen Wirkungen von Algorithmen ausgezeichnet werden.