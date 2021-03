Gewerkschaften : DGB fordert mindestens 1200 Euro Kurzarbeitergeld in MV

Die Gewerkschaften fordern eine bessere finanzielle Absicherung von Kurzarbeitern in Mecklenburg-Vorpommern.

Hamburg | „Nach vielen Monaten Kurzarbeit in den vom Lockdown besonders betroffenen Branchen brauchen wir in Mecklenburg-Vorpommern neben der Neustart-Prämie endlich die Einführung eines Mindestkurzarbeitergeldes von 1200 Euro netto“, erklärte der stellvertretende Vorsitzende des DGB Nord, Ingo Schlüter, am Sonntag. In vielen Betrieben von Gastronomie, Handel, ...

