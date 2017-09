Tiere : «Die Fröhliche»: Orang-Utan-Baby erhielt Namen Niah

Der jüngste Nachwuchs im Rostocker Menschenaffenhaus Darwineum, ein knapp sieben Wochen altes Orang-Utan-Mädchen, hat am Freitag feierlich den Namen Niah erhalten. Der Name, der aus dem Indonesischen stammt und «Die Fröhliche» bedeutet, war in einer Online-Abstimmung ausgewählt worden. Daran hatten sich nach Angaben des Zoos rund 7000 Zoofreunde beteiligt.