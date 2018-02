Parteien : Die Grünen wählen eine neue Landesvorsitzende

von dpa

24. Februar 2018, 01:33 Uhr

Bündnis 90/Die Grünen wählen bei einem Parteitag heute in Güstrow eine neue Landesvorsitzende. Die bisherige Parteichefin Claudia Müller ist im Herbst in den Bundestag eingezogen und will sich auf ihre Arbeit dort konzentrieren, wie sie bereits zu einem früheren Zeitpunkt erklärt hat. Für ihre Nachfolge gibt es bisher nur eine Kandidatin: die 40-jährige Agrarökologin Claudia Schulz aus Rostock. Die Grünen haben traditionell eine Doppelspitze, die mit einem Mann und einer Frau besetzt ist. Die Amtszeit des Co-Landesvorsitzenden Johann-Georg Jaeger dauert noch bis Herbst 2018. Die Grünen haben in Mecklenburg-Vorpommern nach eigenen Angaben aktuell 665 Mitglieder. Der Trend zeige leicht nach oben, sagte eine Sprecherin. Zur Landesdelegiertenkonferenz werden 100 Delegierte erwartet, außerdem die neue Bundesvorsitzende Annalena Baerbock. Inhaltlich wollen sich die Grünen in Güstrow unter anderem mit der biologischen Vielfalt befassen.