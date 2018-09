Kriminalität : Diebe nehmen Parkkassen ins Visier: Drei Verdächtige gefasst

An der Ostseeküste nehmen Kriminelle nach Fahrschein- und Zigarettenautomaten nun an Wochenenden die Kassen von Parkhäusern ins Visier. In Rostock wurden in der Nacht zum Montag drei Verdächtige nach einem solchen Vorfall in Warnemünde gefasst, wie ein Polizeisprecher sagte. Die 26, 32 und 34 Jahre alten Männer wurden mit Hilfe der Bundespolizei kurz vor der Autobahn 20 in ihrem Auto in Kritzmow bei Rostock gestoppt. Sie sollen zuvor mindestens zwei Kassenhäuser in Parkhäusern in Warnemünde aufgebrochen und ausgeräumt haben.

von dpa

17. September 2018, 08:37 Uhr

In ihrem Auto seien entsprechendes Werkzeug und Bargeld als Beute gefunden worden. Erst vor einer Woche hatten Diebe Parkautomaten in Peenemünde, Ückeritz und Neu Pudagla auf der Insel Usedom geplündert. Dort war ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden.