Kriminalität : Diebe plündern Aal-Reusen: Polizei hofft auf Hinweise

Die Polizei in Stralsund fahndet zusammen mit Fischern nach Aal- und Reusendieben.

Stralsund | Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch in Stralsund erläuterte, gab es in den vergangenen Wochen eine Reihe von Diebstählen in den Boddengewässern im Süden und im Norden der Insel Rügen. Insgesamt seien mehr als zehn Aal-Reusen geplündert worden oder gleich ganz inklusive Fang verschwunden. Die Polizei hofft nun auf Hinweise von Anwohnern oder Gästen ...

