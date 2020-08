Kriminalität : Diebe plündern erneut Agrartechnik im Osten des Landes

Unbekannte haben am Wochenende zum dritten Mal innerhalb weniger Wochen moderne Computer- und Ortungstechnik bei einem Agrarbetrieb im Osten Mecklenburg-Vorpommerns gestohlen. Wie ein Polizeisprecher am Montag erklärte, brachen die Täter in der Nacht zu Sonntag bei einem Landwirtschaftsbetrieb in Tribsees (Vorpommern-Rügen) ein. Dort wurden GPS-Anlagen aus mindestens einem Traktor und einem modernen Häcksler demontiert und gestohlen. Ihr Wert wurde mit rund 15 000 Euro angegeben. In allen drei Fällen seit Ende Juli liegen die Tatorte unweit der Autobahn 20, die nach Stettin (Szczecin) führt, und zugleich verkehrsgünstig an mehreren Bundesstraßen.

Avatar_prignitzer von dpa

24. August 2020, 08:13 Uhr