Kriminalität : Diebe plündern Traktoren und stehlen Fahrzeuge bei Firmen

Unbekannte haben im Osten Mecklenburg-Vorpommerns mehrere Bordcomputer von Traktoren sowie zwei Fahrzeuge gestohlen. Betroffen waren ein Agrarbetrieb in Strasburg (Vorpommern-Greifswald) und ein E-Anlagenbaubetrieb in Grimmen (Vorpommern-Rügen), wie Polizeisprecher am Sonntag erklärten. Der Gesamtschaden der vermutlich professionell vorbereiteten Diebestouren, die am frühen Sonntagmorgen bemerkt worden waren, wird auf 110 000 Euro geschätzt.

Avatar_prignitzer von dpa

26. Juli 2020, 20:00 Uhr