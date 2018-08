Kriminalität : Diebe sprengen Geldautomaten in Krakow: Suche noch erfolglos

In Krakow am See haben Unbekannte einen Geldautomaten aufgesprengt. Die Höhe der Beute ist noch unklar. Es war aber nicht der erste Fall in Westmecklenburg.

von dpa

29. August 2018, 10:04 Uhr

Unbekannte haben in Mecklenburg-Vorpommern erneut einen Geldautomaten gesprengt. Die Polizei im Landkreis Rostock fahndet derzeit nach den Tätern, die in der Nacht zu Mittwoch in eine Bankfiliale in Krakow am See (Landkreis Rostock) eingebrochen sind, wie ein Polizeisprecher in Rostock sagte. Die Einbrecher hätten den Automaten - ähnlich wie in früheren Fällen - mit Gas zum Explodieren gebracht. Die Höhe der Beute sei noch unklar.

Die Explosion zerstörte den Automaten weitgehend und riss außerdem ein großes Loch in eine Wand. Der Sachschaden wird bisher auf rund 80 000 Euro geschätzt. Krakow am See liegt unweit der Autobahn 19 Berlin-Rostock.

In Mecklenburg-Vorpommern häufen sich seit rund einem Jahr ähnliche Geldautomatenangriffe. Zuletzt hatten Unbekannte im Juni rund 100 000 Euro erbeutet, als sie einen Automaten in der Schweriner Weststadt aufbrachen. Diese Täter flohen per Motorrad und wurden bisher nicht entdeckt. Zuvor waren Geldautomaten in Picher, Lübz, Gägelow, Grevesmühlen, Schwerin und Parchim - alles in Westmecklenburg - gesprengt worden.