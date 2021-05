Kriminalität : Diebe stehlen Quads südlich von Malchow

Südlich von Malchow (Mecklenburgische Seenplatte) haben Unbekannte am Pfingstwochenende fast zeitgleich zwei Quads gestohlen.

Stuer | Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, verschwanden die beiden vierrädrigen Maschinen in Zislow und Stuer. Beide Quads standen unter Carports auf mit Zäunen gesicherten Grundstücken und seien vermutlich mit speziellen Fahrzeugen abtransportiert worden. Im Fall von Stuer, das an der Bundesstraße 198 liegt, verfügte das rund 10.000 Euro teure Forstfahrz...

