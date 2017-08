Kriminalität : Diebe stehlen Schutzbretter von Alleebäumen an Baustelle

Einen ungewöhnlichen Holz-Diebstahl hat die Polizei an einer Straßenbaustelle bei Utecht (Kreis Nordwestmecklenburg) aufgenommen. Unbekannte bauten von 74 Alleebäumen die Schutzbretter für die Bauarbeiten ab und transportierten sie vermutlich per Lkw ab, wie ein Polizeisprecher am Montag in Wismar erklärte. «So etwas hatten wir noch nie.» Die Diebe montierten die insgesamt 590 je 2,50 Meter langen Bretter vermutlich zwischen dem 15. und dem 18. August ab. Die Suche nach dem Diebesgut von der Kreisstraße 5, die zum Ratzeburger See nach Schleswig-Holstein führt, war zunächst erfolglos. Die Polizei hofft nun auf Hinweise von Zeugen.

Mitteilung