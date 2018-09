Bildung : Digitale Beteiligung an Politik für Jugendliche geplant

von dpa

25. September 2018, 16:43 Uhr

Für junge Menschen will die Landesregierung eine neue Möglichkeit der Beteiligung an Politik im Internet etablieren. «Das Sozialministerium plant, bis zum Ende der Legislaturperiode gemeinsam mit Jugendlichen eine digitale Beteiligungsplattform zu entwickeln», kündigte Ministerin Stefanie Drese (SPD) am Dienstag bei der Eröffnung der Aktion «Jugend im Landtag» im Schweriner Schloss an. Junge Leute sollen damit die Möglichkeit erhalten, ihre Ideen und Interessen in die Gesellschaft einzubringen. «Wir tragen damit nicht nur unserer ländlichen Struktur Rechnung, sondern gehen in die digitalen Räume, in denen sich unsere Jugendlichen aufhalten», sagte Drese. Zum Jahresende sollen erste Aktionen starten.