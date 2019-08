Regierung : Digitalisierungsabteilung bekommt Leiter

von dpa

07. August 2019, 14:21 Uhr

Seit ihrer Gründung vor zweieinhalb Jahren war die Digitalisierungsabteilung im Verkehrsministerium ohne richtigen Chef. Jetzt ist es endlich gelungen, den Posten zu besetzen: Minister Christian Pegel (SPD) hat dem IT-Experten Karsten Gillhaus die Leitung der Abteilung «Digitalisierung in Wirtschaft und Verwaltung, Breitbandausbau» übertragen, wie eine Sprecherin am Mittwoch mitteilte. Gillhaus war in der freien Wirtschaft tätig, bevor er im Februar als Leiter der Stabsstelle E-Government ins Schweriner Verkehrsministerium wechselte. Das Ministerium ist auch für die Digitalisierung und den Breitbandausbau zuständig. Bisher war die Digitalisierungsabteilung kommissarisch vom Leiter der Abteilung Energie und Landesentwicklung mit geführt worden.