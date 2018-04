Gesellschaft : Diskussionsrunden zur Ehrenamtskarte starten

Seit Jahren wird eine Ehrenamtskarte für ganz Mecklenburg-Vorpommern gefordert. Bei der Ausgestaltung ist jetzt Mitsprache gefragt.

13. April 2018, 17:06 Uhr

Für die Ausgestaltung der landesweit gültigen Ehrenamtskarte in Mecklenburg-Vorpommern werden weiterhin Ideen gesucht. Dazu startete die Ehrenamtsstiftung des Landes am Freitag in Stralsund eine Reihe von Beratungen mit öffentlichen Diskussionsrunden. Danach folgen Mitte Mai Neubrandenburg und Anfang Juni Schwerin und Rostock.

Der Bürgerbeauftragte des Landes, Matthias Crone, der sich seit Jahren für eine landesweite Ehrenamtskarte stark macht, erneuerte vor den etwa 70 Teilnehmern im Stralsunder Rathaus seine Forderung nach einer Karte mit konkretem Mehrwert. Der Inhaber müsse einen wirklichen praktischen Nutzen daraus ziehen, etwa Vergünstigungen im Nahverkehr oder Tankgutscheine für Ehrenamtler in ländlichen Regionen.

Erste Befragungen unter Ehrenämtlern hatten ergeben, dass die Verleihung der Ehrenamtskarte an eine wöchentliche Mindestzeit ehrenamtlicher Tätigkeit geknüpft sein und für ein bis zwei Jahre gelten solle. Von der Karte erhoffen sie sich Vergünstigungen nicht nur im Nahverkehr, sondern und auf kommunalen Parkplätzen, verbilligten Eintritt zu Museen oder Kulturveranstaltungen und Rabatte bei Firmen und im Handel.

Mecklenburg-Vorpommern ist eines von nur noch vier Bundesländern, in denen es keine landesweit gültige Ehrenamtskarte gibt. Der Landtag hatte im Vorjahr Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) daher beauftragt, bis Oktober 2018 gemeinsam mit Kommunalverbänden und Ehrenamtsstiftung ein Konzept für diese Bonuskarte zu entwickeln. Auf kommunaler Ebene existiert sie bereits, in Rostock zum Beispiel seit 2011 oder in Schwerin.

Drese, die am Abend zur Dialogrunde in Stralsund erwartet wurde, betonte, dass ihr Ziel eine Ehrenamtskarte mit wenig Bürokratie und zu gerechten, nachvollziehbaren Bedingungen sei. «Wir müssen ein attraktives Angebot schaffen, das von den ehrenamtlich Tätigen einfach zu beantragen ist. Dabei kommt es auch auf eine gute Zusammenarbeit zwischen Land, Kreisen und Gemeinden an», teilte sie in einer Erklärung mit. Sie äußerte zudem die Erwartung, dass sich auch viele privatwirtschaftliche Kooperationspartner finden.