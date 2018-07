Hilfsorganisationen : DLRG legt Zwischenbilanz zu Rettungseinsätzen vor

Die Deutsche Lebens-Rettungsgesellschaft (DLRG) will heute im Badeort Scharbeutz im Kreis Ostholstein ihre Halbzeitbilanz der Sommersaison 2018 vorlegen. Die Zahl der Einsätze dürfte wegen des Wetters in diesem Jahr deutlich höher ausfallen als 2017. So gab es in Mecklenburg-Vorpommern nach Angaben der Wasserschutzpolizei bis zum 24. Juli bereits mehr Badetote als in der gesamten Saison 2017.

von dpa

27. Juli 2018, 05:47 Uhr

Die Bekanntgabe der bisherigen Zahl der Badetoten will die DLRG nach Angaben ihres Bundesverbandes auch zum Anlass nehmen, um über die Sicherheit in und an den Badegewässern in Deutschland aufzuklären. Außerdem wollen die Wasserretter über den Einsatz von Drohnen bei ihrer Arbeit berichten. Die ferngesteuerten, mit Kameras ausgestatteten Fluggeräte sind unter anderem in den DLRG-Landesverbänden Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern im Einsatz.