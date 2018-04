Regierung : Doch keine SUVs für Schweriner Landesminister

Die Minister der Schweriner Landesregierung dürfen doch keine Geländewagen für den Dienstgebrauch anschaffen. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Innenminister Lorenz Caffier (CDU) kassierten die geplante Änderung der Chefwagen-Richtlinie in der Kabinettssitzung am Dienstag. Die bisherige Auswahl an Fahrzeugen werde für ausreichend erachtet, teilte das Innenministerium mit. Die Vorlage sei von der Staatssekretärsrunde ins Kabinett gelangt.

von dpa

17. April 2018, 15:56 Uhr

Geändert wurde die Richtlinie den Angaben zufolge bei der Mitnahme von Privatpersonen. Künftig können demnach neben Familienmitgliedern auch «in häuslicher Gemeinschaft lebende Personen» im Dienstfahrzeug mitgenommen werden. Diese Ergänzung soll heutigen Familienmodellen besser gerecht werden, wie es hieß.