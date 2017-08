Notfälle : Doppelhaushälfte nach Gasexplosion unbewohnbar

Der Schaden durch die Gasexplosion mit zwei Verletzten in einer Doppelhaushälfte in Parchim ist deutlich höher als zunächst angenommen. «Wir müssen mit mehreren hunderttausend Euro Schaden rechnen», erklärte eine Polizeisprecherin am Montag in Rostock. Die Explosion hatte sich am Sonntag ereignet, als der 66 Jahre alte Eigentümer mit einem Lötkolben in seinem Keller eine Wasserleitung reparieren wollte. Das Haus ist viergeschossig.