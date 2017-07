Unfälle : Doppelunfall mit fünf Verletzten auf A24

Zwei Unfälle binnen eineinhalb Stunden hat es am Freitagabend auf der Autobahn 24 bei Wöbbelin (Ludwigslust-Parchim) gegeben. Daran waren insgesamt sieben Autos beteiligt, fünf Menschen wurden leicht verletzt, wie die Polizei in der Nacht zu Samstag mitteilte. Zunächst kollidierten zwei Autos so heftig, dass sie abgeschleppt werden mussten. Wegen des starken Verkehrs bildete sich rasch ein etwa drei Kilometer langer Stau, an dessen Ende dann fünf Autos zusammenstießen. Fünf Personen wurden dabei leicht verletzt, vier von ihnen in Krankenhäuser gebracht. Daraufhin staute sich der Verkehr in Richtung Berlin auf bis zu fünf Kilometern.

von dpa

erstellt am 22.Jul.2017 | 09:11 Uhr