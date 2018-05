Notfälle : Dorf Polzow wird evakuiert: Entschärfung von zwei Bomben

von dpa

02. Mai 2018, 15:27 Uhr

Wegen der Entschärfung von zwei 100-Kilogramm-Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg wird das Dorf Polzow nahe Pasewalk (Vorpommern-Greifswald) am Mittwochnachmittag vorsorglich evakuiert. Nach Angaben der Polizei in Anklam hatte der Munitionsbergungsdienst bei der Überprüfung eines früheren Schützengrabens die Bomben entdeckt und will sie nun beseitigen. Falls sich die Bomben nicht entschärfen ließen, müssten sie möglicherweise gesprengt werden. Die Bundesstraße 104 sollte für den Zeitraum der Arbeiten vorsorglich voll gesperrt werden.