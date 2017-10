Wetter : Drastische Folgen von «Xavier»: Probleme bei Bahn und Strom

vergrößern 1 von 1 Foto: Bodo Marks 1 von 1

von dpa

erstellt am 06.Okt.2017 | 14:46 Uhr

Sturmtief «Xavier» wird vielen Menschen im Nordosten in sehr schlechter Erinnerung bleiben: Noch 24 Stunden nach dem Unwetter waren am Freitag wichtige Bahnstrecken in Mecklenburg-Vorpommern unpassierbar. Im südwestlichen Mecklenburg warteten zugleich Tausende Stromkunden darauf, endlich wieder ans Netz angeschlossen zu werden. Der Landkreis Ludwigslust-Parchim war in besonderem Maß vom Sturm betroffen.

Gesperrt waren am Freitagnachmittag noch die Fernbahnstrecke Hamburg-Ludwigslust-Berlin sowie im Nordosten die Nahverkehrsstrecken Hamburg-Schwerin, Schwerin-Ludwigslust, Neubrandenburg-Stettin sowie Neubrandenburg-Neustrelitz-Berlin, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn in Berlin sagte. Bäume waren während des Sturms auf die Gleise gestürzt und hatten teilweise auch die Oberleitungen mit sich gerissen. Immerhin gelang es im Lauf des Tages, die Züge zwischen Rostock und Schwerin, Rostock und Neustrelitz sowie Rostock und Stralsund wieder fahren zu lassen. Auch die Rostocker S-Bahn war wieder in Betrieb. Die Bahn hatte wegen Sturmtief «Xavier» den Bahnverkehr im gesamten Norden am Donnerstag eingestellt.

In Westmecklenburg waren am Nachmittag noch rund 4000 Kunden ohne Strom. Betroffen waren nach Angaben des Versorgers Wemag vor allem das Umland von Hagenow sowie die brandenburgische Prignitz südlich der Bundesländer-Grenze. Dort seien mehrere, zum Teil sehr große Bäume in die Leitungen gefallen, sagte eine Sprecherin des Energieversorgers Wemag. Die Reparaturarbeiten gestalteten sich schwierig. Kuhrau ging davon aus, dass mehr als 1000 Kunden auch am Abend nicht wieder am Netz sein würden.

Unmittelbar nach dem Sturm waren 35 000 Kunden von dem Stromausfall betroffen gewesen. Alle verfügbaren Kräfte seien im Einsatz, auch das Technische Hilfswerk und die benachbarten Stadtwerke, sagte die Sprecherin. Die Wemag habe einen Krisenstab eingerichtet. «Aufgrund der Schwere des Ausmaßes bitten wir unsere Kunden um Verständnis.»

Der Sturm hatte in Mecklenburg-Vorpommern mindestens ein Todesopfer gefordert. Auf der B191 bei Karstädt (Landkreis Ludwigslust-Parchim) war ein Baum auf einen Lastwagen gestürzt und hatte den Fahrer erschlagen. Zwischen Klein Vielen und Liepe im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte starb ein Mann nach NDR-Informationen an einem Herzinfarkt, als ein Baum vor seinem Auto auf die Straße stürzte. Eine Polizeisprecherin bestätigte den Todesfall, konnte aber nicht sagen, ob ein Zusammenhang mit Sturm «Xavier» besteht.

Im größten Landschaftspark des Landes, dem 120 Hektar großen Schlosspark Ludwigslust, richtete «Xavier» so schwere Verwüstungen an, dass die Anlage aus Sicherheitsgründen das ganze Wochenende über gesperrt bleibt. Die Müritz-Elde-Wasserstraße und die Störwasserstraße wurden für den Schiffsverkehr gesperrt. Eine 121 Kilometer lange Flussstrecke von Dömitz bis Plau war betroffen. Die Sperrung schließe auch den gesamten Schweriner Innen- und Außensee ein, inklusive aller Nebengewässer des Schweriner Sees, teilte die Wasserschutzpolizei mit. Zahlreiche umgestürzte Bäume lägen als Hindernisse im Fahrwasser. Auf dem Schweriner See seien Schilder für den Schiffsverkehr abgetrieben worden. An Schleusen und Brücken gebe es Probleme mit Strom- und Telekommunikationsverbindungen.

Glücklich endete eine Reise für die rund 200 Fahrgäste eines Eurocity von Prag nach Hamburg, der auf freier Strecke nahe Pritzier (Landkreis Ludwigslust-Parchim) liegen geblieben war. Nach stundenlangem Ausharren in dem Zug brachten Bahnmitarbeiter und Feuerwehrleute einen Teil der Gestrandeten in ein Gasthaus in Pritzier, andere in eine Ludwigsluster Turnhalle. Nach Mitternacht wurden sie mit Bussen nach Hamburg gefahren.

