Landtag : Drastischer Anstieg der Pflege-Eigenanteile

Die jüngsten Steigerungen bei den Eigenanteilen für die Betreuung in Pflegeheimen erfordern nach Meinung von Mecklenburg-Vorpommerns Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) eine zügige Reform des Bundesgesetzes zur Pflegefinanzierung. «Wir können nicht hinnehmen, dass immer mehr Menschen aufgrund einer eintretenden Pflegebedürftigkeit auf Sozialhilfe angewiesen sind», sagte Drese am Donnerstag in einer Landtagsaussprache zu dem Thema. Sie forderte den Bund auf, gemeinsam mit den Bundesländern Regelung zu erarbeiten, mit denen die Kostenbelastungen begrenzt werden können.

Avatar_prignitzer von dpa

27. August 2020, 17:11 Uhr