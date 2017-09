Film : Dreharbeiten für 7. Usedom-Krimi mit Katrin Sass begonnen

vergrößern 1 von 1 Foto: Britta Pedersen 1 von 1

Es geht wieder um Mord und Totschlag mit Küstenambiente: Am Freitag haben nördlich von Berlin die Dreharbeiten für die siebte Folge des Usedom-Krimis begonnen. Der Film mit Katrin Sass in der Hauptrolle trägt den Arbeitstitel «Geisterschiff» und wird bis zum 27. September auf der Insel Usedom, im polnischen Swinemünde und in Berlin gedreht, wie der NDR am Freitag in Hamburg mitteilte. Auf Usedom beginnen die Dreharbeiten am Montag. Regie führt Oliver Schmitz, der bereits Filme wie «Das Pubertier», «Shepherds and Butchers», «Türkisch für Anfänger» oder «Doctor's Diary» drehte. Die vierte und fünfte Folge des Usedom Krimis werden am 19. und 26. Oktober im Ersten ausgestrahlt. Die sechste und siebte Folge sollen im Herbst 2018 gezeigt werden.

Pressemitteilung

von dpa

erstellt am 01.Sep.2017 | 13:26 Uhr