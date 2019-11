Ausstellungen : Drei Ausstellungen in der Rostocker Kunsthalle

Mit einem «Fest der Malerei» in gleich drei Ausstellungen will die Rostocker Kunsthalle bis Januar ihre Besucher begeistern. Insgesamt sind von Sonntag an 206 Bilder zu sehen, die drei unterschiedliche Positionen der zeitgenössischen deutschen Malerei darstellen, wie Kunsthallenchef Jörg-Uwe Neumann am Freitag sagte. Bei den Künstlern handelt es sich um den Leipziger Ulrich Hachulla, die gebürtige Quedlinburgerin Sabine Moritz, die in Köln wohnt und somit auch eine deutsch-deutsche Biografie in der Kunst repräsentiert, sowie um das in Berlin lebende Künstlerpaar Maike Abetz und Oliver Drescher.

01. November 2019, 16:05 Uhr

Jede der Ausstellungen stehe für sich, sagte Neumann, für einen einzigen Kunsthallen-Besuch also viel zu viel. Deshalb gebe es Dauerkarten, um den Gästen bei einmaligem Eintrittspreis mehrere Besuche zu ermöglichen.