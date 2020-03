Landtag : Drei Fraktionen einig: Kein Platz für Rechtsextremismus

Die Landtagsfraktionen von SPD, CDU und Linke wollen ein deutliches Zeichen gegen Hass, Intoleranz und Gewalt setzen. Zur März-Sitzung des Parlaments, die am Mittwoch in Schwerin beginnt, haben sie einen gemeinsamen Antrag dazu eingereicht. «Wir sind entschlossen, unsere freiheitliche Demokratie und die Werte eines friedlichen Miteinanders unnachgiebig zu verteidigen. Wir bleiben gemeinsam stark gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus», heißt es in der Beschlussvorlage.

Avatar_prignitzer von dpa

08. März 2020, 08:41 Uhr

Die Entgrenzung des politischen Diskurses in Deutschland habe dazu beigetragen, dass Menschen zu Mördern wurden, schreiben die Verfasser des Antrags und listen die Orte der jüngsten, mutmaßlich rechtsextremistisch motivierten Anschläge auf: Hanau, Kassel und Halle. Bereits am Donnerstag war die Zunahme rassistisch motivierter Gewalt Thema im Bundestag.