Unfälle : Drei Menschen bei Unfall auf Rügen verletzt

Bei einem Unfall in Altefähr auf Rügen sind zwei Wagen ineinandergekracht und drei Menschen verletzt worden. Eine 24-Jährige war zunächst aus bislang unbekannter Ursache mit ihrem Wagen in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und in die Leitplanken gefahren, wie die Polizei am frühen Donnerstagmorgen mitteilte. Anschließend wurde die Frau zurück auf die Straße geschleudert und krachte dort mit dem Auto eines 61 Jahre alten Fahrers zusammen.

Avatar_prignitzer von dpa

16. Juli 2020, 06:38 Uhr