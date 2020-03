Krankheiten : Drei neue Corona-Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern

Wie von den Experten erwartet, steigt auch in Mecklenburg-Vorpommern die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen. Deren Zahl liegt nun bei 13, in Deutschland waren es am Montagnachmittag 1139.

10. März 2020, 18:43 Uhr

Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem neuen Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern hat sich auf 13 erhöht. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) meldete, wurden den Gesundheitsbehörden am Dienstag drei weitere Fälle gemeldet.

So wurde auch in der Hansestadt Rostock ein erster Fall registriert. Dabei handele es sich um einen 51-Jährigen, der von einer Reise nach Österreich zurückgekehrt war. Er sei zu Hause isoliert, ebenso wie eine 41-jährige Frau aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Auch sie kam von einer Reise aus Österreich zurück. Im Landkreis Rostock war ein 52-jähriger Mann positiv getestet worden. Details zu seiner Ansteckung lagen zunächst nicht vor.

Unterdessen gibt es nach einem Coronavirus-Verdachtsfall im Landtag Entwarnung. Nach Konsultation mit den zuständigen Behörden habe sich herausgestellt, dass der Landtag keine Maßnahmen ergreifen muss, sagte Landtagsdirektor Armin Tebben. Die Landtagssitzung am Mittwoch und Donnerstag könne stattfinden. Der Verdachtsfall betraf einen Mitarbeiter der AfD-Fraktion. Dessen Lebensgefährtin hatte nach einem Bericht des «Nordkurier» Kontakt zu einem «starken Verdachtsfall».

Patienten mit Verdacht auf eine Infektion sollen im Nordosten künftig in eigenen Zentren getestet werden. Geplant sind neun über das Land verteilte Abstrichzentren, die jeweils von Zweierteams aus Rostocker und Greifswalder Medizinstudenten betreut werden sollen, wie Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) mitteilte. Die Studenten würden in den kommenden Tagen geschult und die Räume vorbereitet.

«Die Zentren werden zentrale Anlaufstellen für Abstriche von Covid-19-Verdachtsfällen sein. Dadurch soll die Ansteckungsgefahr in Krankenhäusern und Praxen minimiert werden», erläuterte er. Sie würden nun nach und nach aufgebaut und bei Bedarf aufgestockt.

Auch die wirtschaftlichen Auswirkungen der Epidemie haben MV erreicht. In einer Trendumfrage der Industrie- und Handelskammern meldeten knapp 40 Prozent der 51 in Westmecklenburg teilnehmenden Firmen, dass sie bereits Auswirkungen auf ihre Geschäftstätigkeit spürten, wie die IHK zu Schwerin am Dienstag mitteilte.

«Hauptsorgen für die Unternehmen sind insbesondere: krankheitsbedingte Ausfälle der Mitarbeiter, fehlende Waren und Dienstleistungen, Absage von Messen und Veranstaltungen, eine geringere Nachfrage nach eigenen Produkten und Dienstleistungen sowie eine allgemeine Unsicherheit über zukünftige Geschäfte und Investitionen», hieß es.

Unterdessen herrscht in den Laboren des Instituts für Medizinische Mikrobiologie, Virologie und Hygiene an der Universitätsmedizin Rostock Hochbetrieb. Grund dafür ist die hohe Zahl von Testungen auf die Covid-19-Erkrankung, sagte Institutschef Andreas Podbielski. Derzeit würden mit den umfangreichen Verfahren, die den Einsatz von mehreren Spezialgeräten erfordern, täglich mehr als 50 Proben getestet. Dabei handelt es sich um Rachenabstriche, die teils von Personal oder auch von Automaten aufbereitet werden.

Die Analyse von Atemwegsproben sei Routine. Nun sei aber Covid-19 dazugekommen, berichtete Podbielski. Deshalb müssten andere Tests zurückgefahren werden. «Ich bin froh, dass wir das packen und zuversichtlich, dass wir es weiter packen, auch wenn die Zahlen deutlich steigen werden.»

Wegen der Ausbreitung des Virus hat die Universitätsmedizin Rostock einen Dienstreisestopp erlassen. So solle die Handlungsfähigkeit der Klinik und die Versorgung von kritisch kranken Patienten sichergestellt werden. Diese Regelung gelte für die gut 4000 Mitarbeiter vorerst bis nach Ostern. Darüber hinaus werden Veranstaltungen mit Beteiligung von externen Kollegen und Gästen an der Unimedizin ebenfalls auf die Zeit nach Ostern verschoben.

Nach den verschiedenen Absagen von Veranstaltungen wegen der Ausbreitung des Virus gibt es weiter Verbände, die an ihren Großveranstaltungen festhalten. So treffen sich Rinderzüchter am Donnerstag zu ihrem ersten Saisonhöhepunkt in Karow (Ludwigslust-Parchim). Erwartet werden rund 500 Fachleute aus dem Bundesgebiet. «Wir werden in Abstimmung mit den Behörden die hygienischen Bedingungen etwas verschärfen», sagte eine Sprecherin. Auch der Wirtschaftsförderer Rostock Business wollte auf seinen Jahresempfang am Mittwoch in Warnemünde nicht verzichten.