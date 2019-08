Unfälle : Drei Schwerverletzte bei Autounfall auf Usedom

Avatar_prignitzer von dpa

29. August 2019, 05:46 Uhr

Eine Frau ist am Mittwochabend kurzzeitig am Steuer eingeschlafen und mit ihrem Auto in ein entgegenkommendes Auto gekracht. Sie selbst, der 37-jährige Mann des anderen Autos und sein Beifahrer kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe aber nicht, sagte ein Polizeisprecher. Die Frau war auf der Bundesstraße 111 aus Koserow Richtung Ückeritz auf der Insel Usedom unterwegs, als sie in Sekundenschlaf fiel und auf die Gegenspur kam. Beide Autos wurden abgeschleppt, es entstand ein Schaden von etwa 40 000 Euro. Gegen die Frau ermittelt die Polizei nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.