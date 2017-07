Extremismus : Drei Terrorverdächtige von Güstrow freigelassen

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

Die Polizei hatte am Mittwoch im Rahmen eines Antiterroreinsatzes mehrere Objekte in Güstrow und Umgebung durchsucht. Die Ermittlungen richten sich gegen drei Beschuldigte, die der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat (Paragraf 89a des Strafgesetzbuches) verdächtigt werden, sagte der Sprecher der Bundesanwaltschaft, Stefan Biehl, in Karlsruhe.

PM Innenministerium

von dpa

erstellt am 27.Jul.2017 | 09:12 Uhr