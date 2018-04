Verkehr : Drei Verkehrsunternehmen planen Einsatz von Elektrobussen

Im Öffentlichen Nahverkehr Mecklenburg-Vorpommerns sollen künftig Elektrobusse eingesetzt werden. Eine entsprechende Vereinbarung unterschrieben am Donnerstag die drei landesweit größten Verkehrsunternehmen, die Rostocker Straßenbahn AG (RSAG), die rebus Regionalbus Rostock GmbH (rebus) und die Nahverkehr Schwerin GmbH (NVS). Geplant ist den Angaben zufolge zunächst die Anschaffung von sieben Bussen. Dabei wollen die NVS drei, rebus und die RSAG jeweils zwei Elektrobusse erwerben. Bei positivem Verlauf des Antragsverfahrens und der Ausschreibung würden Ende 2019/Anfang 2020 die ersten Elektrobusse durch Mecklenburg-Vorpommern rollen, hieß es.

von dpa

26. April 2018, 17:00 Uhr

Allerdings sei die Elektrifizierung der Busse im städtischen und ländlichen Raum wegen der bis zu doppelt so hohen Anschaffungskosten ohne staatliche Förderung nicht möglich. Ziel der Kooperation sei es, die vom Bundesumweltministerium in Aussicht gestellten Fördermittel in Anspruch nehmen zu können.