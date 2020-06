Unfälle : Drei Verletzte bei Auffahrunfall in Hagenow

Avatar_prignitzer von dpa

02. Juni 2020, 15:07 Uhr

Bei einem Auffahrunfall in Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sind drei Menschen leicht verletzt worden, darunter zwei Kinder. Eine 41 Jahre alte Frau fuhr am Dienstagvormittag aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen auf ein haltendes Auto auf, wie die Polizei mitteilte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das gerammte Auto auf zwei weitere geschoben. Die Fahrerin kam in ein Krankenhaus, die beiden Kinder wurden von Angehörigen zu einem Arzt gebracht.