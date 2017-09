Unfälle : Drei Verletzte bei Überholmanöver-Zusammenstoß

von dpa

erstellt am 26.Sep.2017 | 12:16 Uhr

Bei einem missglückten Überholmanöver sind am Dienstag bei Lühmannsdorf (Kreis Vorpommern-Greifswald) zwei Autos zusammengestoßen und drei Menschen verletzt worden. Ein 57-jähriger Autofahrer wollte auf der Bundesstraße 111 einen Traktor überholen, hat dabei aber übersehen, dass er gerade von einem Wagen überholt wurde, wie ein Polizeisprecher in Anklam sagte. Bei dem seitlichen Aufprall wurden zwei Insassen in dem Fahrzeug des 57-Jährigen und die Beifahrerin im anderen Auto so verletzt, dass sie in Krankenhäuser kamen. Die stark befahrene B 111 von und zur Insel Usedom war rund eine Stunde gesperrt.

