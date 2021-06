Unfälle : Drei Verletzte nach Unfall auf der Autobahn 20 bei Wismar

Bei einem Unfall auf der Autobahn 20 sind am Samstag bei Wismar drei Menschen leicht verletzt worden.

Lübow | Ihr Wagen war nach einem Reifenschaden von der Fahrbahn abgekommen und fuhr in die Bankette, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Anschließend fing das Fahrzeug Feuer. Alle drei Insassen im Alter von 79 bis 83 Jahren konnten den Pkw alleine verlassen. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Wegen Löscharbeiten musste die A20 zwischen dem Autobahnkreu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.