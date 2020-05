Gesundheit : Drei weitere Corona-Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern sind drei weitere Infektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 festgestellt worden. Darunter ist erstmals seit Wochen auch wieder ein Fall in der Hansestadt Rostock. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Montag mitteilte, wurde dort eine Mitarbeiterin aus dem ambulanten Medizinbereich positiv auf das Virus getestet. Die Frau befinde sich in häuslicher Isolation. Von allen anderen Beschäftigten der Einrichtung seien Abstrichproben genommen worden, hieß es. Die Einrichtung bleibe zunächst für zwei Tage geschlossen. Das städtische Gesundheitsamt ermittle nun alle Kontaktpersonen.

Avatar_prignitzer von dpa

04. Mai 2020, 18:28 Uhr

Laut Landesamt sind nunmehr 702 Patienten (Stand Montag, 15.00 Uhr) in Mecklenburg-Vorpommern positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Eine weitere Neuinfektionen wurde im Landkreis Rostock registriert. Für den Kreis Vorpommern-Greifswald, der mit insgesamt nun 135 Fällen weiterhin die meisten aufweist, wurde eine zuvor anders zugeordnete Infektion nachgemeldet. Die wenigsten Covid-19-Fälle gibt es im Landkreis Rostock mit 64.

Nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit wuchs die Zahl der Sterbefälle im Zusammenhang mit Covid-19 im Nordosten um 1 auf 19. Ein weiterer Bewohner des Pflegeheims in Tutow (Landkreis Vorpommern-Greifswald sei gestorben. Der 80-Jährige habe an schweren Vorerkrankungen gelitten, hieß es.

Bei den Akutfällen gab es kaum Veränderungen: Landesweit müssen oder mussten 99 Menschen in Kliniken behandelt werden, einer mehr als am Vortag. 17 Patienten werden oder wurden auf einer Intensivstation betreut.

Das Landesgesundheitsamt geht einem Schema des Robert Koch-Instituts zufolge davon aus, dass schätzungsweise 579 der positiv getesteten Menschen im Land von einer Covid-19-Erkrankung genesen sind.