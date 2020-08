Gesundheit : Drei weitere Corona-Neuinfektionen in MV nachgewiesen

In Mecklenburg-Vorpommern sind am Samstag im Vergleich zum Vortag drei neue Ansteckungen mit dem Coronavirus nachgewiesen. Damit stieg die Zahl der landesweit registrierten Infektionen auf 1007, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilte. Am Freitag waren ebenfalls drei Neuinfektion gemeldet worden, in den vergangenen sieben Tagen insgesamt 15. Die Zahl der im Nordosten bislang im Zusammenhang mit einer Infektion gestorbenen Menschen blieb bei 20 - diese Zahl hat sich seit mehr als drei Monaten nicht verändert.

Avatar_prignitzer von dpa

29. August 2020, 16:49 Uhr