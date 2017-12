Kriminalität : Drei Zigarettenautomaten in der Nähe von Wismar gesprengt

Unbekannte Täter haben in der Nähe von Wismar innerhalb weniger Stunden drei Zigarettenautomaten gesprengt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, handelte es sich dabei um Automaten, die in Neubukow (Landkreis Rostock), Benz (Landkreis Nordwestmecklenburg) und im Ortsteil Klein Sien der Gemeinde Jürgenshagen (Landkreis Rostock) aufgestellt waren. Die Täter erbeuteten in der Nacht zu Samstag den Angaben zufolge Zigaretten und Bargeld. Die Höhe des Schadens war zunächst unklar.