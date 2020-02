Prozesse : Dreieinhalb Jahre Haft für Beihilfe zum Drogenhandel

Wegen Beihilfe zum Drogenhandel in großem Stil hat das Landgericht Rostock einen 37-Jährigen zu einer dreieinhalbjährigen Haftstrafe verurteilt. Er hatte laut Anklage für andere Täter in einer Garage in Laage 3,57 Kilo Kokain, 54,66 Kilo Marihuana und 9,34 Kilo Ecstasy-Pillen versteckt. Der Richter sprach in seinem Urteil am Mittwoch von einem «exorbitanten Fund». Allein das Kokain habe einen Marktwert zwischen 900 000 und einer Million Euro gehabt. Der Mann hatte ein Teilgeständnis abgelegt. Der Richter kritisierte jedoch, dass er stets nur das zugegeben hatte, was nicht mehr zu leugnen war. Ein eigener Handel mit Drogen sei dem Mann nicht nachzuweisen gewesen.

Avatar_prignitzer von dpa

26. Februar 2020, 15:20 Uhr

Die Staatsanwaltschaft hatte eine fünfjährige Haftstrafe gefordert, die Verteidigung auf eine achtmonatige Bewährungsstrafe plädiert. Der Verteidiger kündigte den Gang in die Revision beim Bundesgerichtshof an.