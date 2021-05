Soziales : Drese: Gelungene Premiere der digitalen Ehrenamtsmesse

Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) hat ein positives Fazit der weitgehend digitalen Ehrenamtsmesse am Samstag gezogen.

Teterow | „Das Ehrenamt in Mecklenburg-Vorpommern lebt und findet auch in schwierigen Zeiten der Corona-Pandemie Mittel und Wege, sich darzustellen und auszutauschen“, sagte Drese am Sonntag. Ein Veranstaltungsteil mit Präsenz im Bildungszentrum des Deutschen Roten Kreuzes in Teterow sei durch einen digitalen Marktplatz für Organisationen ergänzt worden. Dabei ...

