Soziales : Drese: Leistungen für Bildung und Teilhabe kommen an

von dpa

21. August 2018, 15:56 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern hat im siebenten Jahr hintereinander mehr für das Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) für bedürftige Kinder und Jugendliche ausgegeben. Die Leistungen seien 2017 im Vergleich zum Vorjahr um rund 1,38 Millionen Euro oder 8,8 Prozent auf knapp 17,2 Millionen Euro gestiegen, teilte das Sozialministerium am Dienstag in Schwerin mit. Das BuT-Paket war bundesweit 2011 eingeführt worden, um Kindern und Jugendlichen aus sozial schwachen Familien gesellschaftliche Teilhabe - etwa die Mitgliedschaft in Vereinen oder Musikunterricht - sowie die Bildungsteilhabe zu ermöglichen. 2011 betrugen die Leistungen, die nur auf Antrag gezahlt werden, in Mecklenburg-Vorpommern 7,9 Millionen Euro.