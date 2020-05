Breitensport : Drese: Vereins- und Freizeitsport ab 11. Mai möglich

Nach wochenlanger Zwangspause wegen der Corona-Pandemie können Mecklenburg-Vorpommerns Breitensportler jetzt wieder ran. Für Trainingsgruppen im Breiten- und Freizeitsport ist es vom kommenden Montag an möglich, auf Sportplätzen und Sportaußenanlagen aktiv zu sein. Das habe die Landesregierung auf ihrer Klausurtagung am Donnerstag entschieden, teilte das Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung am Freitag mit.

Avatar_prignitzer von dpa

08. Mai 2020, 18:31 Uhr

Sportministerin Stefanie Drese begrüßte die weitere Lockerung. «Auf dieses Signal haben unsere Sportlerinnen und Sportler lange gewartet. Ich freue mich vor allem für die Kinder und Jugendlichen, die in ihrem Verein draußen jetzt wieder loslegen können», sagte die SPD-Politikerin.

Allerdings gelten laut Ministerium strenge Auflagen. Ein ausreichend großer Personenabstand von mindestens 1,50 Meter muss eingehalten werden. Darüber hinaus müssen die Umkleidekabinen ebenso wie Gastronomiebereiche auf den Sportanlagen geschlossen bleiben. Bekleidungswechsel, Körperpflege und die Nutzung der Nassbereiche durch die Sporttreibenden dürfen nicht in der Sportstätte stattfinden.