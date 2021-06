Gesundheit : Drese würdigt Wirken des Landesgesundheitsamtes in Pandemie

Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) hat die Leistungen des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) bei der Bewältigung der Corona-Pandemie gewürdigt.

Schwerin | „Für die Landesregierung war und ist es von großer Bedeutung, in der Krise auf die Expertise, das Engagement und die Erfahrung des Lagus vertrauen zu können“, betonte Drese am Dienstag in Schwerin bei der Vorstellung des Jahresberichts 2020. So informiere das Landesamt seit dem 1. April 2020 täglich und öffentlich zugänglich über das Infektionsgesc...

