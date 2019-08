Feste : Dritter Tag der Hanse Sail - Veranstalter bislang zufrieden

Die Hanse Sail feiert wie stets an einem Samstag ihren Höhepunkt. Zehntausende werden im Stadthafen und in Warnemünde das Spektakel bewundern. Programm ist bis tief in die Nacht.

von dpa

10. August 2019, 11:22 Uhr

Mit viel Lärm und Rauch von Dutzenden Schüssen beim Kanonier- und Böllertreffen ist am Samstag der dritte Tag der 29. Hanse Sail gestartet worden. Das Salutschießen am Ostufer der Warnow begleitete die Parade der Traditionssegler, die zur ersten Ausfahrt des Tages vom Stadthafen aus in Richtung Ostsee starteten. Rund 170 Schiffe haben sich angemeldet.

Wie Hanse-Sail-Sprecherin Britta Trapp sagte, sind die Plätze auf den Traditionsschiffen gut gebucht, Restkarten seien aber noch vorhanden. Insgesamt zeigte sie sich sehr zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der Veranstaltung. Auch die Händler und Besucher berichteten über eine gute Stimmung auf dem Sail-Gelände. Trotz kleinerer Schauer seien beispielsweise die Konzerte sehr gut besucht gewesen, sagte Trapp.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte am Freitagabend Oberbürgermeister Roland Methling (parteilos) für seine Zeit als Stadtoberhaupt und besonders für die international viel beachtete Hanse Sail gedankt. Methling war vor seiner Zeit als Oberbürgermeister erster Chef der Veranstaltung. Inzwischen sei die Hanse Sail viel mehr als ein Treffen der Traditionssegler mit jährlich rund einer Million Besucher. «Sie ist auch zu einem beliebten Treffpunkt für Wirtschaftskapitäne geworden», sagte Schwesig beim traditionellen Empfang des Oberbürgermeisters anlässlich der Hanse Sail. Methlings 14-jährige Amtszeit endet in wenigen Wochen.

Traditionell beschließt ein großes Feuerwerk im Stadthafen den Sail-Samstag. In Warnemünde gibt es dagegen kein Feuerwerk. Das Wasser- und Schifffahrtsamt hatte bereits 2018 das Parallelfeuerwerk aus Sicherheitsgründen nicht mehr genehmigt. Stattdessen soll nun der russische Großsegler «Mir» durch viele Scheinwerfer bunt erleuchtet und begleitet von Musik in den Hafen einlaufen.