Prozesse : Drogenprozess in Neubrandenburg wird fortgesetzt

Der Prozess gegen einen mutmaßlichen Drogenhändler aus Stavenhagen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) soll am Landgericht Neubrandenburg am Freitag fortgesetzt werden. Zu Beginn muss das Gericht über eine Rüge der Verteidigung entscheiden, die die Zusammensetzung der Strafkammer bemängelt hatte. Für den Fall der Fortsetzung hatten die Anwälte eine Einlassung des 54-jährigen Angeklagten angekündigt. Ihm wird Drogenhandel in größerem Stil vorgeworfen. In seiner Wohnung war im Februar Rauschgift im Wert von 160 000 Euro gefunden worden. Es war laut Polizei einer der größten Drogen-Einzelfunde im Osten Mecklenburg-Vorpommerns seit Jahren. Dem Angeklagten droht eine mehrjährige Freiheitsstrafe.

erstellt am 08.Sep.2017 | 05:37 Uhr