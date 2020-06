Brände : Druckmaschine in Gallin gerät in Brand: Keine Verletzten

Avatar_prignitzer von dpa

23. Juni 2020, 10:49 Uhr

In einer Produktionshalle in Gallin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist am Dienstagvormittag ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizeiinspektion Ludwigslust mitteilte, war eine Druckmaschine in Brand geraten. Etwa 50 Feuerwehrleute waren zur Brandbekämpfung im Einsatz. Die Anwohner wurden gebeten, wegen der Rauchentwicklung die Fenster und Türen geschlossen zu halten. Alle Personen konnten die Halle rechtzeitig verlassen, Verletzte gab es nicht.