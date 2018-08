Agrar : Dürre: Landwirte büßen halbe Milliarde Euro ein

von dpa

14. August 2018, 14:57 Uhr

Die durch Trockenheit entstandenen Ernteschäden in der Landwirtschaft werden voraussichtlich nur zu zehn Prozent durch staatliche Hilfen ersetzt. Agrarminister Till Backhaus (SPD) rechnet mit Einbußen der Landwirte von rund 531 Millionen Euro, wie er am Dienstag in Schwerin sagte. Das Land sei bereit, 25 bis 30 Millionen Euro bereitzustellen, wenn der Bund sich in gleicher Höhe beteilige. «Ich gehe davon aus, dass Frau Klöckner in den nächsten Tagen eine Entscheidung fällt», sagte Backhaus in Richtung der Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU). An vorderster Stelle steht nach seiner Erwartung ein Soforthilfeprogramm für Betriebe mit Grünland, die nicht genügend Futter für die Tiere ernten konnten.